La résistance birmane exécute un homme condamné pour viol dans l'État Chin

La photo d'un village de l'État Chin dans l'ouest de la Birmanie (image d'illustration). © Sai Aung Main / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Birmanie, le conflit entre l’armée birmane et la résistance face à la junte touche désormais tous les États et régions du pays. Dans certaines de ces régions, la résistance s’organise administrativement et judiciairement, comme dans l’État Chin, à la frontière indienne, où un homme condamné pour viol a été exécuté vendredi.