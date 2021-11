Loi sécurité à Hong Kong: Tony Chung, 20 ans, militant pro-démocratie, enfermé pour 43 mois

À Hong Kong, une nouvelle peine de prison ferme vient de tomber pour l’un des nombreux militants qui avaient pris part aux manifestations anti-gouvernementales de 2019. L’étudiant indépendantiste de 20 ans, Tony Chung a été condamné à 43 mois de prison ferme, sous la nouvelle loi de sécurité nationale.

De notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Tony Chung a été jugé coupable de sédition et condamné à 43 mois (soit 3 ans et 7 mois) de prison ferme. À 20 ans, il est le plus jeune Hongkongais condamné sous la nouvelle loi de sécurité nationale, celle imposée par Pékin en juin 2020, six mois après la période d’émeutes, pour mater toute forme de dissidence politique dans l’ancienne colonie britannique.

Accusé de sédition

Tony Chung était principalement accusé de sédition pour les activités du groupe politique indépendantiste qu’il avait cofondé, Student localism, mais qui avait été démantelé juste avant l’entrée en vigueur de la loi de sécurité nationale en juin 2020, loi qui punit spécifiquement les crimes portant atteinte à la sécurité nationale avec des peines allant jusqu’à la perpétuité.

Or, le mouvement « localiste » auquel appartenait Tonu Chung était ouvertement hostile aux Chinois du continent, au système communiste, il revendiquait l’indépendance. Il y a un an, Tony Chung avait tenté de trouver refuge au consulat américain, en vain.

Jet d'une bouteille d'eau en plastique

Un autre manifestant de 29 ans a, le 22 novembre, pour sa part, écopé de 28 mois de prison, pour avoir jeté une bouteille d’eau en plastique vers un barrage de policiers, pendant une manifestation de l’été 2019.

