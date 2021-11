Nucléaire iranien: le directeur de l’AIEA à Téhéran, reprise de contact «positive»

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Mohammad Eslami lors de leur rencontre à Téhéran, le 23 novembre 2021. © Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a commencé ses discussions à Téhéran avec Mohammad Eslami et le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdolahian, à quelques jours du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et surtout de la reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances à Vienne.