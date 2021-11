La Chine critique vivement l'invitation de Taïwan au «sommet de la démocratie» de Biden

C’était une promesse de campagne du président américain, la première version du « sommet de la démocratie » aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre 2021. Au total, 110 pays sont invités dont Taïwan, ce qui a aussitôt fait bondir Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cette invitation américaine lancée à Taïwan a déclenché une double réaction côté chinois : d’abord celle du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian qui a fait part de sa « ferme opposition » et rappelé que pour la Chine populaire, « Taiwan n’a pas d’autre statut que celui de partie intégrante de la Chine. »

Une « erreur »

La porte-parole du bureau chinois des Affaires taiwanaises, Zhu Fenglian s’est opposée, c’est une constance de la diplomatie chinoise, à « toute interaction officielle entre les États-Unis et la région chinoise de Taiwan », qualifiant au passage l’invitation faite par les États-Unis à Taiwan, « d’erreur ».

Pour les autorités communistes, cette proposition de Biden est un camouflet après la rencontre virtuelle entre les présidents américains et chinois, il y a un peu plus d’une semaine. Une rencontre où, pour Pékin, la question de Taiwan et de la « Chine unique » était justement centrale.

La Chine cherche une réponse

A cette « erreur », Pékin cherche déjà une réponse qui passe probablement par un resserrement des liens avec les pays non invités au « sommet des démocraties ». Hier mardi, la Chine et la Russie se sont rapprochée d’une alliance militaire de facto en convenant d’étendre leur coopération par le biais d’exercices stratégiques et de patrouilles conjointes en Asie-Pacifique.

