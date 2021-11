Chine: la crise immobilière fait reculer les émissions de CO2 dans le pays

La crise immobilière fait reculer les émissions de CO2 en Chine. Pour la première fois depuis la relance post Covid-19, la pollution liée aux combustibles fossiles est en baisse au dernier trimestre. La conséquence notamment des mesures prises par les autorités pour limiter endettement et spéculation dans le bâtiment.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Une baisse spectaculaire de la demande pour les matériaux de construction et la crise du charbon. Voilà les deux ingrédients du retour provisoire au ciel bleu sur les cartes météo en Chine. Les pénuries d’électricité à la rentrée, ont ralenti l’atelier du monde et les prix très élevés du charbon ont directement affectés les industriels. La hausse de la production dans les mines à la demande du gouvernement, n’a pas suffi à compenser l’envolée du prix de l’énergie. Cela a entraîné une baisse des achats, indique le rapport Carbon Brief.

Des appartements pour vivre et non pour spéculer

L'autre facteur, c’est l’arrêt des chantiers. L’endettement astronomique du géant de l’immobilier Evergrande a accéléré la pression des pouvoirs publics pour changer un mode de croissance tourné pendant trois décennies sur les exportations du Made in China et les forêts de bétons dressées à l’arrivée des gares TGV.

Dans le train, une minorité de voyageurs ne porte pas de masque, ce qui surprend lorsque l’on vient de Corée. Par la fenêtre, de nouveau la croissance chinoise... pic.twitter.com/BwChSMVcgt — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) September 3, 2020

« Les appartements sont faits pour y vivre et pour spéculer », répète régulièrement le président chinois, espérant inciter la population à placer quarante ans d’épargne d’une croissance à deux chiffres dans les nouvelles technologies, plutôt que dans des tours vides. L’acier et le ciment sont les deux plus gros émetteurs de CO2 en Chine après le charbon. Les deux secteurs ont connu une augmentation de plus de 10 % à la fin de la crise sanitaire. « Si la Chine parvient à sortir de sa frénésie immobilière, il y a de chances que les émissions puissent se stabiliser avant 2025 », expliquait le responsable climat chez Greenpeace Chine.

« Changement systémique majeur »

À l’avenir, la baisse des émissions pourrait ainsi marquer un tournant et entraîner un pic précoce du total des émissions de la Chine avant 2030, et rendre plus crédible l’objectif du gouvernement chinois d’atteindre le zéro carbone en 2060. Ce pied sur le frein de l’immobilier constitue un « changement systémique majeur », souligne Lauri Myllyvirta analyste au Centre for Research on Energy and Clean Air.

Mais cette bonne surprise du dernier trimestre reste fragile. Les habitudes ont la vie dure et pour les familles chinoises le béton reste une valeur sûre. Il ne faudrait pas non plus que les autorités décident de relancer le ballet des pelleteuses afin de stimuler l’économie. Cela entraînerait aussitôt un rebond des émissions.

