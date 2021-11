La population indienne commence à se stabiliser

A woman carries her baby as she walks through a wheat field in the northern Indian state of Uttar Pradesh April 17, 2014. REUTERS/Adnan Abidi

En inde, la natalité a fortement baissé ces dernières années, pour tomber à deux enfants par femme en moyenne. C'est le résultat du sondage national de santé. Une étape cruciale pour envisager une baisse de la population.

De notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Avec deux enfants par femme en moyenne, l’Inde passe pour la première fois sous le niveau de stabilisation de la population, établi à 2,1. Soit une baisse de sa natalité de 37 % en vingt ans, obtenue grâce à une généralisation de la contraception, voire de la stérilisation.

Le nombre absolu d’habitants continuera cependant à augmenter pendant plusieurs années, car 30 % des Indiens ont entre 10 et 24 ans, et même s’ils font peu d’enfants, il naîtra plus d’habitants qu’il en mourra. Cette situation est toutefois inégale : les femmes des régions de Delhi ou du Kerala plus éduquées et familières avec les méthodes de contraception, ont entre 1,6 et 1,8 enfant, alors que celles plus pauvres de l’Uttar Pradesh et du Bihar, comptent 2,4 et 3 enfants en moyenne.

À noter que le Cachemire, seule région à majorité musulmane, enregistre la plus faible natalité des grands États indiens, avec 1,4 enfant par femme, ce qui contredit les préjugés des hindouistes, selon lesquels les musulmans chercheraient à faire beaucoup d’enfants pour dépasser la population hindoue.

