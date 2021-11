Devant l'apparition de nouveaux cas, la Chine poursuit sa politique «zéro Covid-19»

Des policiers et des membres du personnel médical à l'extérieur d'une zone résidentielle soumise à des restrictions, à Shanghai le 26 novembre 2021.

Des centaines de vols ont été annulés ce vendredi 26 novembre à Shanghai. Certaines écoles ont été fermées pour trois cas locaux de Covid-19 confirmés. La capitale économique chinoise n’avait pas connu de nouvelles infections locales depuis août dernier. Les trois contaminés étaient vaccinés.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Plus de 500 vols annulés en provenance des deux aéroports de Shanghai, les services ambulatoires suspendus dans six hôpitaux de la ville ; c’est encore la stratégie dite du « zéro Covid » qui s’applique comme à chaque fois qu’un cas positif est rapporté en Chine.

Les voyages interprovinciaux ont également été interrompus. Car les trois Shanghaïennes infectées la semaine dernière, revenaient d’un week-end dans la ville historique de Suzhou, dans la province du Jiangsu. Elles avaient suivi un parcours vaccinal complet, ont précisé les autorités sanitaires lors d’une conférence de presse jeudi soir. Selon le South China Morning Post, ces trois amies auraient dîné avec deux hommes de Hangzhou, de la province voisine du Zhejiang, également testés positifs.

« Zero covid dynamique »

Six cas, et c'est le branle-bas de combat ! Comme à Pékin, où les mesures de vigilance sanitaire ont été renforcées à l’approche des Jeux olympiques d’hiver, les 25 millions de Shanghaïens sont invités à respecter les gestes barrières. Quelque 519 cas contacts ont été placés à l’isolement, près de 55 000 personnes ont été testées négatives. Une stratégie qui a permis jusqu’à présent à la Chine de contenir la propagation du virus sur son territoire.

« Nous pourrions rencontrer à nouveau des batailles similaires à l’avenir », a prévenu Zhang Wenhong, spécialiste des maladies infectieuses cité par le SCMP. « Il s’agit d’atteindre une "zéro Covid dynamique" dans les plus brefs délais, avec le moins d’impact sur le public », a indiqué l’épidémiologiste, qui dirige un groupe sur le traitement de la Covid-19 à Shanghai.

Une stratégie de non-tolérance avec le virus, désormais qualifiée de « dynamique », car plus ciblée. Sauf exception, comme à Lanzhou dans le nord-ouest du pays le mois dernier, ce ne sont plus des mégalopoles entières qui sont confinées, mais des résidences, voire des quartiers où sont passés les confirmés. Ces nouvelles infections ont été découvertes quelques jours seulement après l’extinction d’un foyer du variant Delta, apparue mi-octobre et qui a contaminé 1 300 personnes dans 21 provinces chinoises.

TR Le #marathon de #Pékin 2021 annulé, tous les concurrents conservent leur qualification pour la course 2022, selon le comité d'organisation. https://t.co/sUfgUUpIGd — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) November 26, 2021

Il faut donc tout recommencer. Pour l’instant, la source de ce nouveau foyer n’est pas connue. L'inquiétude est probablement renforcée pour les autorités sanitaires, suite à la découverte de deux porteurs du nouveau variant sud-africain à Hong Kong.

