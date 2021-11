Îles Salomon: comment expliquer les émeutes meurtrières?

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations anti-chinoises aux Îles Salomon, il y en avait déjà eues en 2006. Je pense que c'est certainement dû au fait que les communautés chinoises en particulier, dans les villes, sont des liens privilégiés sur le plan du commerce avec la Chine, et que donc depuis les années de la montée économique de la Chine, bénéficient évidemment de la possibilité d'acheter des produits chinois à bas coûts et de les revendre. Je pense que c'est aussi pour cela qu'ils sont visés. De l'autre côté, je pense qu'il faut voir les choses plus largement, je pense que l'on est peut-être dans, je dirais, le premier conflit dans la nouvelle guerre froide dont on parle beaucoup entre la Chine et les États-Unis, étant donné que l'enjeu, c'est aussi la reconnaissance par le Premier ministre des Îles Salomon de la Chine en 2019, reconnaissance qui fait qu'ils abandonnaient leurs liens avec Taïwan. Et ce dont on s'aperçoit en ce moment, c'est qu'il y a une partie des Îles Salomon qui veulent continuer leurs relations avec Taïwan. Donc, on sent qu'il y a une confrontation derrière qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale.