Inde: le Parlement abroge la réforme agricole de Modi après le revirement du gouvernement

Des membres de l'opposition indienne, lors d'un rassemblement demandant l'abrogation des trois lois agricoles à l'origine d'un mouvement social depuis un an, à New Delhi, le 29 novembre 2021. © AP - Manish Swarup

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Parlement indien vient d’officialiser le retrait des trois lois agricoles controversées. Elles avaient poussé des dizaines de milliers de fermiers campent autour de New Delhi pendant un an pour protester contre cette réforme de libéralisation du secteur, par peur que leurs revenus baissent avec l’arrivée des compagnies agroalimentaires. Après cette volte-face, l’opposition sort revigorée et renforce sa pression sur le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.