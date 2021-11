Bangladesh : une petite ville élit la première maire transgenre du pays

Nazrul Islam Ritu est la première maire transgenre du Bangladesh. AFP - -

La petite ville de Trilochanpur vient d’élire la première maire transgenre du pays très conservateur. Cette candidate indépendante a largement battu son adversaire, qui représentait le parti au pouvoir. Plus d’1,5 millions de personnes se déclarent transgenres dans ce pays d’Asie du sud-est, pour beaucoup victimes de discrimination et de violence et contraintes de vivre de mendicité ou de prostitution.