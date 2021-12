Affaire Peng Shuai: la WTA suspend ses tournois de tennis en Chine

C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Peng Shuai, la joueuse chinoise de tennis dont le sort reste toujours aussi incertain. La WTA, l'association mondiale du tennis féminin, annonce la suspension de ses tournois en Chine.

Le président de la WTA a mis ses menaces à exécution. Pour protester contre le sort réservé à Peng Shuai, Steve Simon est prêt à provoquer la colère de Pékin et de mettre en péril un de ses marchés les plus juteux.

Une dizaine de tournois, dotés au total de plus de 26 millions d'euros seront suspendus, notamment les Masters de fin de saison, à Shenzhen, le tournois le plus lucratif.

Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, le patron du tennis professionnel féminin explique qu'il lui est impossible de demander à ses athlètes « de concourir là-bas alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et semble avoir subi des pressions pour revenir sur ses allégations d’abus sexuels. »

Steve Simon interpelle les dirigeants du monde entier

Steve Simon se dit par ailleurs « grandement préoccupé » par les risques auxquels feraient face ses joueuses de tennis et le personnel si les tournois avaient lieu. Le président de la WTA a appelé les « dirigeants du monde » à le suivre.

« La WTA fera tout son possible pour protéger ses joueuses, assure-t-il. Parallèlement à nous, j'espère que les dirigeants du monde vont continuer à se manifester pour que justice soit rendue à Peng et à toutes les femmes, quelles qu'en soient les conséquences financières. »

Et la WTA ne compte pas en rester là. L'organisation relance par ailleurs son appel pour une « enquête complète et transparente sur les accusations d’agressions sexuelles », formulées par l’ex-numéro un mondial du double féminin contre l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli.

« Doutes sérieux »

Peng Shuai, 35 ans, avait disparu quelques jours en novembre après avoir publié sur le réseau social chinois Weibo un long message dans lequel elle accusait cet ancien haut dirigeant du Parti communiste, de 40 ans son aîné et retraité depuis, de l'avoir abusée sexuellement avant d'en faire sa maîtresse.

De nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Novak Djokovic, et plusieurs pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, mais aussi l'Union européenne et l'ONU, ont demandé en termes diplomatiques à Pékin de faire la lumière sur le sort de Peng Shuai.

La jeune femme est réapparue le 21 novembre dans un restaurant de Pékin et lors d'un tournoi de tennis organisé dans la capitale chinoise, selon des vidéos publiées par des médias officiels, mais son cas inquiète toujours autant.

« Même si nous savons maintenant où se trouve Peng, a affirmé Steve Simon, j'ai des doutes sérieux concernant le fait qu'elle soit libre, en sécurité et qu'elle ne soit pas soumise à la censure, à la coercition ni à l'intimidation. »

La seule réaction officielle de Pékin à ce jour a été un appel lancé le 23 novembre par le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, à « cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles, et surtout d'en faire une question politique ».

« Quel leader ! »

Parmi les premières à réagir à cette décision du président de la WTA, la Tchèque Petra Kvitova a tweeté un émoji en forme d'applaudissement, tandis que la Française Alizé Cornet a tweeté « Quel leader ! ».

What a leader ✊ https://t.co/4nzEE1J6ni — Alize Cornet (@alizecornet) December 1, 2021

Chez les hommes, Andy Roddick s'est également exprimé en soulignant le risque pris par le patron de la WTA : « Bien agir est bien plus facile quand ça ne coûte rien. Respect. »

