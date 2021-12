Covid-19 en Corée du Sud: extension du passe sanitaire et limitation des rassemblements

Un mois seulement après avoir allégé ses restrictions sanitaires, la Corée du Sud fait marche arrière. Le pays affronte sa pire vague épidémie et la hausse des cas grave de Covid-19 ainsi que l’apparition du variant Omicron ont poussé les autorités à mettre sur pause leur plan de « vie avec le Covid-19 ». L’utilisation d’un passe sanitaire sera étendue et les rassemblements privés limités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Une journée qui débute avec de nouvelles restrictions annoncées par le Premier ministre, des médias qui dévoilent la profession, l’âge et les agissements des personnes contaminés par le virus, la Corée du Sud de fin 2021 ressemble à s’y méprendre à celle de début 2020. Toutefois, la moyenne des nouvelles infections sur les sept derniers jours est de loin la plus élevée depuis le début de la pandémie, et le nombre de cas grave grimpe aussi rapidement malgré un taux de vaccination de plus de 80%.

Situation compliquée pour les ressortissants étrangers

Désormais, l’utilisation du passe sanitaire sera élargie aux restaurants et aux cafés, en plus des saunas, discothèques ou salles de sports. Une situation compliquée pour les ressortissants étrangers vaccinés en dehors de Corée du Sud, qui sont considérés comme non vaccinés par les autorités sanitaires. Il sera également interdit de se rassembler à plus de six dans la capitale et à plus de huit en dehors de la région de Séoul.

Pas de retour à la normale

Pas de retour à la vie normale donc, le plan du gouvernement lancé début novembre 2021, a été bousculé par la hausse des cas et l’arrivée du variant Omicron. Face à la crainte qui entoure une éventuelle propagation de cette nouvelle souche, les autorités ont aussi rendu obligatoire un isolement de dix jours pour toute personne entrant sur le territoire sud-coréen.

► À lire aussi : Covid-19 en Corée du Sud: hausse des cas sans précédent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne