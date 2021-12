La Birmanie aurait planifié le massacre des manifestants anti-junte en mars, selon HRW

Le recours à la force létale a eu lieu dès le mois de février, notamment à Naypyidaw la capitale, et à Mandalay. Mais il s'est aggravée début mars et cet épisode de répression en particulier à Rangoun figure parmi les plus violents avec le plus grand nombre de victimes. Human Rights Watch a pu s'entretenir à distance avec six témoins et recouper leurs témoignages avec 13 vidéos et 31 photographies postées sur les réseaux sociaux. Ces preuves indiquent clairement que les forces de sécurité, armée et police réunies, ont perpétré de graves crimes contre les manifestants ce 14 mars. Et il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les violences à grande échelle, aussi bien les massacres, les tortures ou les détentions arbitraires de milliers de personnes à travers tout le pays sont la preuve que les généraux de la junte sont responsables de crimes contre l'humanité. HRW appelle à imposer des sanctions financières supplémentaires qui viseraient les revenus de la junte issues du pétrole et du gaz ainsi qu'un embargo mondial sur les armes afin d'exercer une pression maximale sur ce régime répressif et brutal.