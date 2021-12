Afghanistan: la France et le Qatar évacuent plus de 300 ressortissants français et afghans

Trois mois et demi après la prise de pouvoir des talibansà Kaboul, la France poursuit ses opérations d'évacuation. Un avion affrété par le ministère français des Affaires étrangères vient de mettre à l'abri plus de 300 personnes exfiltrées vers le Qatar.

Le Quai d'Orsay parle de 258 Afghanes et Afghans particulièrement menacés, notamment des journalistes, mais aussi d'anciens auxiliaires de l'armée française qui n'avaient jusqu'ici pas pu quitter l'Afghanistan. Ils ont été évacués de Kaboul à Doha et seront transférés en France en fin de semaine prochaine.

À bord de ce vol, il y avait aussi selon les chiffres officiels, 11 Français et une soixantaine de ressortissants néerlandais.

Une nouvelle fois, le Qatar a joué dans cette opération un rôle de premier plan. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères présente aux autorités qatariennes ses remerciements appuyés pour leur aide déterminante dans la planification et la réalisation de cette évacuation complexe.

Depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans et le départ des Américains en août de nombreux pays ont évacué leurs ressortissants, ainsi que des Afghans menacés en particulier pour avoir servi les intérêts étrangers ces dernières années.

De 2001 à 2014, 770 personnels civils de recrutement local ont collaboré avec l'armée française en tant qu'interprètes, chauffeurs ou employés de maison en Afghanistan. Leur sort a fait d'ailleurs l'objet depuis des années de nombreuses polémiques, leurs soutiens accusant la France d'avoir failli à son devoir de protection en répugnant à leur accorder des visas.

En parallèle, la France annonce avoir acheminé en Afghanistan, en collaboration avec l'armée de l'air qatarienne, près de 40 tonnes d'équipement médical, de nourriture et de fournitures pour l'hiver destinés aux organisations internationales présentes dans le pays et notamment à l'Institut médical pour la mère et l'enfant à Kaboul.

