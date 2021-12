Le nom de Peng Shuai disparaît de l'internet chinois: parler crypté en Chine

Après son message publié début novembre sur les réseaux sociaux dans lequel elle accusait un ancien vice-Premier ministre chinois de relation forcée, c'est maintenant le nom de Peng Shuai qui a disparu de l'internet du pays.

La publication à l'origine de l'affaire, dans laquelle la joueuse de tennis avait mis en cause un ex-dirigeant chinois dans un scandale sexuel, avait été supprimée au bout de 30 minutes seulement. Aujourd'hui, c'est le nom de Peng Shuai qui est introuvable sur les réseaux sociaux chinois.

Sur Weibo, l’équivalent local de twitter, les internautes sont donc obligés de faire preuve de créativité pour évoquer l’ancienne numéro 1 mondial de double. Très rapidement, ce sont donc avec les initiales de la joueuse : « PS » que les internautes ont évoqué l'affaire, mais la censure est rapidement intervenue.

Les internautes utilisent alors le prénom de la championne qui signifie « beau » en mandarin pour contourner les censeurs. D’autres utilisateurs utilisent l’expression « manger de la pastèque », qui signifie s’intéresser aux nouvelles racoleuses.

Devant la surveillance accrue sur l’internet chinois, les internautes ont développé tout un langage parallèle. En 2018, quand la vague #MeToo déferle en Chine, la parole se libère sur la toile et les témoignages d’agressions sexuelles se multiplient avant que, là aussi, la censure ne bloque les discussions.

Mais les internautes rivalisaient encore d’ingéniosité pour aborder ces sujets sur la toile. Pour contourner la censure, le mot-clé #Rizlapin s’est popularisé car en mandarin, riz se prononce « me » et lapin « too ».

