Mariages forcés en Afghanistan: le chef des taliban appelle à prendre «des mesures sérieuses»

En Afghanistan, le chef suprême des Talibans a demandé vendredi au gouvernement, dans un décret, de « prendre des mesures sérieuses pour faire respecter les droits des femmes » dans le pays. Il évoquait principalement les mariages forcés. « Personne ne peut contraindre une femme à se marier », a déclaré le mollah Hibatullah Akhundzada, en ordonnant aux tribunaux, gouverneurs et plusieurs ministères de lutter contre les unions forcées, très courantes en Afghanistan.

avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Les Talibans sont accusés de marier de force des femmes, dont des veuves, à leurs combattants. L’émirat islamique nie. Pourtant certains hommes terrorisés avouent subir la pression de taliban souhaitant se marier à leur fille. Plusieurs témoignages de femmes rapportés dans la presse internationale confirment que des pères de familles décident de donner leur fille en mariage sans leur consentement à des Talibans pour s’assurer leur protection.

La misère dans laquelle est plongé le pays, privé d’aide au développement depuis la prise du pouvoir par les Talibans, pousse des familles à marier leurs filles mineures afin de rembourser des dettes ou pour se nourrir. Le décret du chef suprême veut donc mettre un terme à ces pratiques qui semblent avoir pris de l’ampleur dernièrement.

La militante des droits des femmes Mahbouba Seraj salue ce décret : une première de la part des Talibans, dit-elle. En effet le mouvement fondamentaliste s’était illustré lorsqu'il était au pouvoir entre 1996 et 2001 par une oppression des femmes sans précédent. Mahbouba Seraj ajoute cependant qu’elle attend aussi un décret sur l'éducation et le droit au travail des femmes afghanes. En effet, quelques femme seulement ont été autorisées à reprendre le travail. Les collèges, les lycées et les universités sont encore largement fermées aux filles.

