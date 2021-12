Philippines: non-lieu pour un naufrage qui avait fait près de 800 morts en 2008

Des plongeurs à bord d'un canot pneumatique surveillent le ferry Princess of the Stars le 30 juin 2008.

Le tribunal en charge de l’affaire du naufrage du ferry Princess of the Stars, qui avait causé la mort de près de 800 personnes au large des Philippines, a accordé un non-lieu au responsable de la compagnie.

Publicité Lire la suite

C’est un non-lieu qui a été accordé à Edgar Go, à l'époque vice-président et responsable de la gestion de crises chez Sulpicio Lines, l'opérateur du ferry qui était poursuivi pour « homicides par imprudence téméraire », selon l'avocate des victimes, qui a fait appel. La demande de non-lieu avait été formulé par l’accusé, plaidant une absence de preuves.

« Il apparaît que plus personne n'est responsable » de la tragédie, a regretté auprès de l'AFP l'avocate Persida Acosta, cheffe de l'organisme public chargé de défendre les indigents devant les tribunaux philippins, qui représente les familles des victimes. « C'est douloureux pour nous », a-t-elle ajouté, en annonçant qu'elle ferait également appel lundi.

Les faits datent de 2008. Environ 800 personnes sont mortes lors du naufrage du ferry Princess of the Stars après qu’il a heurté un récif près de l'île de Sibuyan, dans le centre des Philippines, alors que sévissait un typhon. Seuls une cinquantaine de passagers et membres d’équipage avaient survécu. Il était reproché au représentant de la compagnie de navigation d’avoir autorisé le navire à prendre la mer malgré les alertes des services météorologiques.

Les accidents en mer sont fréquents dans l'archipel des Philippines en raison de fréquentes tempêtes, de bateaux mal entretenus et de la faible application des règles de sécurité. En 1987, le Dona Paz avait coulé après être entré en collision avec un navire de transport de carburant, tuant plus de 4 341 personnes dans la pire catastrophe maritime en temps de paix dans le monde. Et en 2013, le ferry MV Thomas Aquinas heurtait un cargo en entrant dans le port de Cebu faisant également plus de 100 victimes et une trentaine de disparus.

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne