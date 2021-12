Covid-19: en Indonésie, les sanctions liées à la vaccination obligatoire peinent à convaincre

En février, l'Indonésie annonçait rendre le vaccin obligatoire pour tous les adultes du pays, c'était le premier pays à faire ce choix. Dix mois plus tard, le quatrième pays le plus peuplé du monde n'a pu vacciner complètement que 36% de sa population.

De notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

La vaccination obligatoire pour tous les adultes était censée permettre d'atteindre le plus tôt possible l'immunité collective en Indonésie. Mais dans ce pays aux 17 000 îles, les sanctions possibles pour ceux qui refusent la piqûre sont, elles, décidées au niveau local.

« Les sanctions sont sous l'autorité des districts et des provinces qui peuvent décider de décrets, explique l'épidémiologiste Dicky Budiman. Cela peut être par exemple l'impossibilité de renouveler son permis de conduire, ou bien d'avoir une lettre de recommandation de la police nécessaire parfois pour un travail. Les aides sociales peuvent aussi être un moyen de pression, on peut ne plus en recevoir si l'on refuse de se faire vacciner. »

Distribuer le vaccin dans les îles reculées

Mais entre la théorie et la pratique, la réalité est bien plus complexe. Ce genre de sanctions demeure plutôt rare et pour cause : avant de sanctionner les réfractaires, rendre le vaccin accessible demeure toujours très problématique.

« Après s'être concentré sur l'île de Java, le programme de vaccination essaie d’atteindre le reste du pays, des îles aux infrastructures bien moins développées. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est de distribuer le vaccin dans ces îles reculées et rurales », rappelle le Docteur Budiman.

Ainsi le nombre de doses de vaccins n'est plus l'enjeu prioritaire de l'Indonésie, qui doit désormais se concentrer sur l'acheminement en respectant la chaîne du froid, en trouvant des liaisons aériennes convenables. Pour cela, l'Unicef a notamment livré des congélateurs en Indonésie.

