Covid-19 au Japon: à Tokyo, l'idée d'instaurer un passe sanitaire divise

Au Japon, les experts redoutent qu'une sixième vague de l'épidémie de Covid-19 frappe le pays dès janvier. En Corée du Sud, d'ailleurs, le nombre de contaminations repart à la hausse. Et le variant Omicron se propage partout dans le monde. D'où cette question qui divise les Japonais : faut-il instaurer un passe sanitaire ? Car un tel passe n'existe pas encore dans l'archipel. Pas de manière formalisée et obligatoire, en tout cas.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Au Japon, la plupart des commerces ne vérifient pas le statut vaccinal de leurs clients. Le système fonctionne sur base volontaire et se veut incitatif: montrer son attestation de vaccination permet souvent d'obtenir des bons d'achat, des réductions ou des billets de tombola.

Dans la lutte contre le Covid-19 au Japon, un dispositif coercitif doit-il est être imposé ? Les Tokyoïtes sont partagés. « La vaccination n'étant pas obligatoire au Japon, cela me semblerait incohérent d'imposer un passe sanitaire », estime l'un d'eux.

« Moi, je trouve qu'un tel passe aurait dû être instauré depuis longtemps : on n'est jamais assez prudent. Et puis, cela rassurerait certainement beaucoup de gens », pense un autre. Une femme, elle, avance que l'« on ignore si le vaccin est efficace contre le nouveau variant, donc on devrait plutôt, et très rapidement, rendre les tests PCR plus accessibles ».

« Cela ne changerait rien pour moi s'il fallait montrer un passe pour rentrer dans les bars vu que, comme la plupart des salariés, je n'ai plus le droit d'aller boire le soir en semaine, après le boulot... », élude un autre habitant de la capitale. Une Tokyoïte va dans le même sens : « La consigne de notre patron, c'est de rentrer tout de suite à la maison. Pour ne pas risquer de ramener ce fichu variant dans l'entreprise. »

80% des Japonais sont vaccinés, dans un pays où on ne se sépare jamais de son masque et où on respecte scrupuleusement les gestes barrières. Plutôt que d'imposer le passe sanitaire, le gouvernement pourrait donc continuer de miser sur le civisme et la discipline de la population, ainsi que sur la pression sociale. Car au Japon, chacun est prisé d'avoir toujours un comportement irréprochable.

