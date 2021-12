Covid-19: la Corée du Nord ne vaccine pas, le pays toujours très isolé

Si en Corée du Sud, le taux de vaccination est de plus de 80%, la Corée du Nord est le seul pays avec l’Érythrée à ne pas avoir commencer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 selon l’Organisation mondiale de la Santé. Pourtant des doses de vaccins ont été attribuées au pays par l’intermédiaire du mécanisme Covax.

de notre correspondant à Séoul,

La semaine dernière 4 730 000 nouvelles doses d’AstraZeneca ont été réservées à la Corée du Nord par le dispositif codirigé par l’OMS. Cela fait suite à deux millions de doses déjà attribuées précédemment. Pourtant, le pays ne semble pas pressé de débuter sa campagne vaccinale. En septembre, Kim Jong-un a rejeté 3 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm, proposées par l’Unicef affirmant que la campagne de lutte contre l’épidémie nord-coréenne se ferait « à notre façon », à savoir en fermant à double tour le pays.

Depuis deux ans le commerce est extrêmement limité et la frontière avec la Chine, principal point de contact avec le monde extérieur, est plus surveillée que jamais. Toutefois, l’OMS a annoncé que les livraisons de matériels médicaux pour lutter contre le Covid-19 avaient repris début octobre.

Aucun cas de Covid-19 en Corée du Nord

Difficile comme toujours de savoir ce qui se passe de l’autre côté du 38e parallèle, mais les autorités de Pyongyang assurent qu’après 45 000 tests PCR effectués sur sa population, aucun cas de Covid-19 n’était à signaler dans le pays. Une affirmation mise en doute par de nombreux experts. Toujours est-il qu’il n’y a pas de signe d’une flambée épidémique que le très fragile système hospitalier nord-coréen aurait par ailleurs bien du mal à contenir. À plusieurs reprises les vaccins ont été critiqués par les officiels de Pyongyang qui ont exprimé des inquiétudes sur leur efficacité et sur d’éventuels effets secondaires.

Pour l’instant, la solution de sécurité pour le pays, c'est de rester fermé. On peut imaginer que les autorités cherchent à obtenir des doses de Pfizer et de Moderna, réputées plus efficaces que les vaccins proposés jusqu’ici. Et puis la mise en œuvre d’une campagne vaccinale massive peut se révéler difficile à réaliser d’un point de vue logistique. Il semblerait qu’à l’approche de l’hiver, la priorité soit plutôt de garantir une reprise du commerce avec la Chine.

Une stratégie de fermeture compliquée à tenir

L’isolement du pays depuis deux ans à des conséquences graves sur l’économie, car les échanges avec le principal partenaire commercial ont chuté de 80% depuis le début de la pandémie. Des signes de reprise prochaine des échanges à la frontière avec des mises en quarantaine des produits ont filtré ces dernières semaines. Un retour aux affaires avec la Chine pourrait permettre à la Corée du Nord de garantir que la « situation alimentaire tendue » décrite par Kim Jong-un en juin n’empire pas durant l’hiver.

