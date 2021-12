Vladimir Poutine en Inde pour resserrer les liens et ménager les équilibres

Le président russe Vladimir Poutine (D) et le Premier ministre indien Narendra Modi (G) en 2019. POOL/AFP

Vladimir Poutine était absent au G20 et à la Cop 26, mais il est à New Delhi ce lundi 6 décembre. C’est son deuxième déplacement hors des frontières de la Russie depuis le début de la pandémie après sa rencontre avec Joe Biden à Genève en juin. Un déplacement rare, et pas simplement parce que les relations entre Moscou et New Delhi sont traditionnellement bonnes, mais aussi parce qu’elles ont bien besoin d’être réchauffées.