Chine: Evergrande au bord du défaut de paiement, l'État reprend les commandes

Evergrande est le second promoteur immobilier de Chine en volume.

L'échéance a pris fin à la mi-journée ce mardi 7 novembre en Chine. Et pour la première fois, le promoteur Evergrande n'est pas parvenu à rembourser ses créanciers, dixit l'agence Bloomberg. Et c'est désormais à l'État chinois de reprendre la main du géant immobilier, plombé par une dette de 260 milliards d'euros.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Too big to fail ». Les petits propriétaires spoliés voulaient croire à cette intervention publique pour sauver le navire Evergrande, les faits semblent leur donner raison.

Car depuis lundi soir, ce sont les représentants de l'État qui occupent la majorité des sièges au sein du nouveau comité de gestion des risques établi par le promoteur surendetté.

Marchés rassurés

Les marchés sont rassurés, du moins provisoirement. Le titre Evergrande a gagné 1% mardi à Hongkong, après un repli de 14% la veille.

Pour restructurer la dette du champion des chantiers non terminés, il faut trouver des repreneurs – probablement des développeurs publics, laisse entendre un analyste cité par le Financial Times – afin d'achever les très nombreux projets restés en jachère, et livrer à une partie des acquéreurs leurs appartements dans des tours vides.

Evergrande a par ailleurs été séparé de ses investissements dans d'autres secteurs et notamment le stade de Canton, repris par un organisme public fin novembre selon Reuters. Parallèlement, le groupe s'apprêterait à restructurer l'ensemble de ses obligations selon Bloomberg.

Démantèlement en douceur ?

Sauver le groupe immobilier en le démantelant pour organiser sa disparition en douceur ? Le pouvoir central ne peut laisser s'effondrer le château de cartes, sachant que d'autres groupes immobiliers chinois sont également fragilisés.

À plusieurs reprises, le président Xi Jinping a dénoncé la spéculation immobilière et la fuite en avant d'un secteur immobilier en roue libre. La réticence de l'État à renflouer le secteur est un signal fort pour tenter de calmer l'hubris de certains promoteurs. C'est en tout cas ainsi que le Parti a géré la fin d'autres « rhinocéros gris », ces grandes entreprises au bord de la faillite qui menacent la stabilité financière du pays.

Reste à savoir si l'État pourra gérer les retombées, notamment pour les petites sociétés immobilières qui ne peuvent plus emprunter à l'étranger. Les ventes et donc les prix des habitations sont en recul. Lundi soir, la direction du PCC a affirmé qu'elle prendrait en parallèle des mesures pour « stimuler le logement social et soutenir le marché du logement ».

►Écouter aussi : Pékin à la manœuvre dans le dossier Evergrande

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne