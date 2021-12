Condamnation d’Aung San Suu Kyi en Birmanie: les militaires «sont la loi et peuvent faire ce qu'ils veulent»

Audio 01:21

Après l'annonce du verdict condamnant Aung San Suu Kyi à une peine de prison, des Birmans ont osé descendre dans la rue pour manifester leur colère, ici à Rangoun le 6 décembre 2021. via REUTERS - SOCIAL MEDIA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La leader birmane Aung San Suu Kyi et le président U Win Myint ont été condamnés lundi 6 décembre à quatre ans de prison pour incitation à la violence et non-respect des règles contre le Covid-19, une sentence réduite à deux ans, quelques heures plus tard. Pour les Birmans, ce n’est pas une surprise, et la colère se mêle à l’impuissance. Celle qu’on appelle La Dame doit encore répondre de neuf chefs d’accusation dans un procès qui risque de durer encore des mois.