Singapour: les soins hospitaliers des non-vaccinés contre le Covid-19 ne seront plus remboursés

Alors que 96 % des plus de 12 ans ont déjà reçu deux doses d’un vaccin anti-Covid-19 à Singapour, ce sont les seniors qui restent encore les plus réfractaires à la piqûre. Par crainte de voir ses hôpitaux saturés, la cité-État d’Asie du Sud-Est avait décidé début novembre de ne plus rembourser les frais d’hospitalisations des non-vaccinés en cas d’infection sévère, prenant effet mercredi 8 décembre. La facture peut s’avérer salée, avec un prix médian tournant autour de 16 200 euros.

De notre correspondante dans la région,

Pour convaincre les plus âgés de se faire vacciner, le Premier ministre de Singapour n’a pas hésité à s’adresser directement à eux via un spot vidéo. Cela quand son gouvernement semble, lui, avoir tout tenté ou presque dans ce sens, selon Dale Fisher, professeur spécialiste en maladies infectieuses à l’université nationale de Singapour et président du réseau mondial d’alerte et de réponse aux épidémies de l’ONU :

« Il y a vraiment eu des efforts de toute part, via diverses formes, jusqu’au porte à porte, pour passer parfois une demi-heure à tâcher de convaincre les gens, quartier par quartier. »

Des idoles de vieilles sitcoms singapouriennes particulièrement populaires chez les plus âgés ont même été approchées pour chanter les mérites de la vaccination.

Plus les personnes sont âgées, moins elles sont vaccinées à Singapour

Mais presque un an après le lancement de la campagne de vaccination, suivie par 96 % des plus de 12 ans, le constat reste le même : plus les personnes sont âgées, moins elles sont vaccinées. Quelque 7 % des plus de 80 ans sont toujours parmi les irréductibles non-vaccinés.

Pourtant, l’accès aux lieux publics devient de plus en plus difficile sans vaccin. De plus, les Singapouriens ont la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous, ou encore de choisir le vaccin chinois Sinovac pour ceux qui sont effrayés par les doses à ARN Messager.

Et ce sont ces non-vaccinés qu’on retrouve ensuite dans les hôpitaux, note le Dr Fisher : « Même si les non-vaccinés représentent une petite portion de la population, en soins intensifs et sous oxygène il y a actuellement plus de non-vaccinés que de vaccinés. »

Payer tous ses frais de santé, « être traités comme des Américains » ?

Face à cette réalité, la cité-État avait annoncé mi-novembre son choix de faire désormais payer à ceux qui n’ont pas voulu recevoir leurs doses de vaccin la facture de leurs soins en cas d’hospitalisation. Cela sans grand bruit à Singapour, où la mesure a pris effet mercredi 8 décembre.

Mais aux États-Unis, un des enfants du pays n’a lui pas eu la langue dans sa poche lorsqu'il a commenté cette nouvelle approche. L’humoriste Ronny Chieng, connu pour avoir joué dans le film Crazy Rich Asians, a ainsi fait le parallèle entre les coûts exorbitants des hôpitaux aux États-Unis et ceux de Singapour, où il a grandi. Il a ainsi dit dans le très populaire Daily Show qu’« être traité comme dans le système de santé américain, c’est vraiment la pire punition que l’on puisse affliger ».

Mais pour faire face à l'afflux de ces malades non-vaccinés dans les hôpitaux, Singapour ne s’est pas contenté de cette mesure potentiellement fort coûteuse pour les réticents au vaccin : le pays a également annoncé début octobre doubler le nombre de lits réservés aux malades du Covid-19.

Face au manque de personnel, prime de 8 000 euros pour tout recrutement

Seul problème, difficile de faire la même chose avec le personnel hospitalier, note le Dr Fisher : « Le personnel hospitalier ne pousse pas sur les arbres, on ne peut pas soudainement en avoir plus donc il y a eu beaucoup de restructuration et tout ce qui n’est pas urgent est remis à plus tard. »

Pour pallier au manque de personnel, un groupe hospitalier privé a lui également proposé une prime de 8 000 euros offerte à tout salarié qui parviendrait à recruter une nouvelle infirmière.

