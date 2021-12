Covid-19: l’agence chinoise du médicament approuve un cocktail d’anticorps neutralisants

Deux ans après la découverte du Covid-19 à Wuhan, la Chine vient de donner son feu vert à un cocktail d’anticorps locaux destinés à soigner les patients les plus fragiles. Le traitement du laboratoire Brii Biosciences permettrait d’éviter 80% des hospitalisations.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est l’association de deux anticorps monoclonaux neutralisants que l’Administration nationale chinoise du médicament vient d’approuver pour une « utilisation en urgence ». Une thérapie développée lors d’un essai mondial de phase 3 sur 847 patients positifs, qui aurait permis d’éviter 80% des hospitalisations et des décès. Mis au point conjointement par l’université Tsinghua à Pékin, l’hôpital numéro 3 de Shenzhen (au sud-est de la Chine) et par l’entreprise Brii Biosciences basée à la fois en Chine et aux États-Unis, le médicament est administré sous perfusion.

Test sur le variant Omicron

« Nous produisons beaucoup d’anticorps dans notre corps, mais tous les anticorps n’ont pas d’effet antiviraux, explique le professeur Zhang Linqi au Quotidien des Sciences et des Technologies. Nous recherchons les anticorps antiviraux les plus puissants et les meilleurs comme médicaments pour traiter les patients. » L’équipe du directeur du Centre de recherche sur la santé mondiale et les maladies infectieuses, à l’école de médecine de l’Université Tsinghua, a ainsi sélectionné deux anticorps à haute activité et complémentaires parmi des centaines d’anticorps isolés dans le plasma des patients en convalescence. C’est en clonant et en combinant ces anticorps trouvés chez les guéris de la pneumonie virale, qu’on obtient le cocktail qui permet de réduire la charge virale.

Selon les déclarations de la société reprises par le South China Morning Post, les deux anticorps BRII-196 et BRII-198 ont été utilisés « en urgence » dans le traitement de près de 900 personnes atteintes de coronavirus lors des derniers rebonds épidémiques en Chine, notamment à Shenzhen, Canton, Nankin, Yangzhou, Putian, Xiamen, Zhengzhou ou Heihe. Les données laboratoires montrent que le cocktail est efficace contre les mutations Alpha, Béta et Delta du virus. Des tests se poursuivent actuellement sur le variant Omicron.

Dans son avis publié ce mercredi 8 décembre, le régulateur chinois indique avoir donné son aval à une utilisation sur les adultes à hauts risque et une approbation conditionnelle pour les patients âgés de 12 à 17 ans. Brii Biosciences a également sollicité une autorisation auprès de la Food and Drug Administration, l'Agence fédérale américaine de l’alimentation et du médicament aux États-Unis, où ont été également été menés des essais cliniques, ainsi qu’en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud et aux Philippines.

« Zero-Covid » au moins jusqu’au printemps 2022

D’autres essais sont en cours pour parvenir à découvrir le médicament qui doit permettre de contribuer à la sortie de la pandémie. Le 18 novembre dernier, le Quotidien du Peuple évoquait les « bons résultats » du « DXP-604 » lors d’essais de phase 2. Cette fois, le traitement expérimental est basé sur un seul anticorps neutralisant identifié à partir du plasma de 60 patients en convalescence.

China's self-developed #COVID19 drug "DXP-604" has shown good results in phase 2 clinical trials, Science and Technology Daily reported on Thursday. The drug is a full-spectrum SARS-CoV-2 neutralizing antibody which will likely be effective against any variants. pic.twitter.com/72Fw43ehvQ — People's Daily, China (@PDChina) November 18, 2021

Son autorisation pour le traitement de 14 patients à l’hopital Ditan de Pékin aurait permis de soulager les symptômes tels que l’essoufflement et la perte de l’odorat et du goût selon Xie Xiaoliang, directeur du Centre Genomics d’innovation avancé de l’Université de Pékin (Beida). Le laboratoire a signé une lettre d’intention avec le China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) pour mener des essais de phase 2 et 3 à l’étranger rapporte le South China Morning Post.

Les recherches de médicaments contre le coronavirus ont commencé dès le 21 janvier 2020 sous la tutelle du ministère des Sciences et des Technologies, souligne encore le Quotidien des Sciences et des Technologies. 53 projets auraient été mis en place en urgence, soutenus par 315 millions de yuans (près de 45 millions d’euros) de fonds publics. Pour l’instant, le cocktail BRII-196 et BRII-198 est le seul à avoir obtenu l’approbation des autorités du médicament.

Ces recherches en matière de médicaments et de traitements, sont associées à la campagne vaccinale. Les vaccins chinois existants sont toujours efficaces contre le variant Omicron, a affirmé Gao Yu au China News Week dans des propos rapportés par le Global Times. Compte tenu de la situation pandémique, poursuit le directeur du CDC chinois, la Chine continuera d’appliquer sa stratégie dite « zero-covid dynamique » au moins jusqu’au printemps 2022.

