Hong Kong: Jimmy Lai condamné pour sa participation à un rassemblement interdit

Le militant pro-démocratie Jimmy Lai lors de sa participation à la cérémonie de commémoration du massacre de la place Tianamen le 4 juin 2020. AP - Kin Cheung

Texte par : RFI

À Hong Kong, le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai, et deux autres militantes pro-démocratie ont été jugées coupables d'incitation et de participation à un rassemblement non autorisé, lors de leur présence à la veillée de commémoration du massacre de la place Tiananmen, le 4 juin 2020.