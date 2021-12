Ouïghours: la Chine responsable d'un «génocide intentionnel», selon des experts indépendants

Un groupe d'experts à Londres a rendu public ce jeudi 9 décembre un rapport accusant la Chine de « génocide » contre les Ouïghours. Ils estiment la Chine responsable de « crimes contre l'humanité ».

Dans un rapport de 63 pages, des experts britanniques ont indiqué qu'il n'y avait aucune preuve du massacre des Ouïghours, mais que « les éléments d'un génocide intentionnel » tels que définis par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l'ONU étaient pourtant « établis ».

Les neuf experts ont écouté de nombreux témoignages et examiné des preuves apportées par des chercheurs indépendants et des associations sur le traitement subi par les Ouïghours. Selon eux, l'État chinois s'est rendu responsable de faits tels que des ablations de l'utérus, des avortements et la pose de stérilets forcés chez les femmes qui « se traduiront par un nombre de naissances nettement inférieur à ce qu'il aurait pu être dans les années à venir » et une « destruction partielle des Ouïghours ».

« Lutte contre le terrorisme et le séparatisme »

Ils estiment que la Chine « au-delà de tout doute raisonnable » est coupable de « crimes contre l'humanité », citant des « emprisonnements, actes de tortures, viols, violences sexuelles, stérilisations forcées et autres actes inhumains ».

Plus d'un million de Ouïghours, cette minorité musulmane turcophone, seraient enfermés dans des camps d'internements au Xinjiang, province du nord-ouest de la Chine. Le pouvoir central à Pékin conteste ces accusations de « génocide » et de « crimes contre l'humanité », justifiant ces internements par la « lutte contre le terrorisme et le séparatisme ».

