Inde: les agriculteurs mettent fin à leur mouvement contre la réforme agricole de Modi

Des agriculteurs indiens rangent leur affaire alors qu'ils quittent le camps qu'ils avaient installé il y a plus d'un an à Ghazipur en banlieue de New Delhi.

Les agriculteurs indiens ont décidé, jeudi 9 décembre, de lever leurs énormes campements installés depuis plus d’un an autour de New Delhi. Des dizaines de milliers de fermiers de tout le nord de l’Inde étaient ainsi rassemblés et bloquaient de grandes artères d’entrée dans la capitale indienne, pour protester contre trois lois de libéralisation de l’agriculture.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Après plus d'un an, le gouvernement a finalement cédé et le Parlement a voté le retrait de ces lois de libéralisation de l'agriculture voulue par le Premier ministre Narendra Modi la semaine dernière. Les paysans s’organisent maintenant pour rentrer chez eux. Le camion est rempli à ras bords de lits et d’étagères, et ce n’est que le début pour ces volontaires de United Sikhs, une association qui a prêté main forte aux agriculteurs

Des dizaines de tentes

« Nous avons fourni tout le matériel essentiel, depuis les brosses à dents jusqu’aux machines à laver. Nous avons déjà rempli trois camions à la frontière de Singhu, et ici c’est le deuxième que nous remplissons », témoigne l'un d'un entre eux.

Des dizaines de tentes s’élèvent encore sur ce camp de Ghazipur, installé sur l’autoroute de l’est de Delhi. Un vrai village, avec ses échoppes de distribution de nourriture ou d’habits et ses maisons improvisées. Dervinder Singh est venu de l’Uttarakhand, à 200 kilomètres de là, il vit depuis un an dans une remorque couverte et aménagée. « Nous avons souffert du froid et des inondations. Le gouvernement nous a traité de parasites ou de terroristes, mais nous sommes restés unis et nous avons gagné », se réjouit-il.

Son tracteur arrivera de chez lui ce weekend, pour emporter cette maison. Mais il fera ce chemin du retour avec une certaine rancœur. « Ce gouvernement cherche seulement à nous diviser. les agriculteurs l’ont compris et nous voulons le changer maintenant », lance-t-il. Environ 700 fermiers sont morts durant ce mouvement.

