Hong Kong renoue avec la traditionnelle traversée du port à la nage après deux ans d'arrêt

Hong Kong a renoué aujourd’hui avec une tradition sportive, vieille de plus d’un siècle, celle de la traversée à la nage du Victoria Harbour, le port qui sépare l’île de Hong Kong de sa partie continentale. Le nombre de nageurs avait toutefois été limité en raison de la pandémie.

Avec notre correspondant à Hong Kong, Florence de Changy

Avec leur numéro de concurrent marqué au feutre noir à même la peau, sur le dos, tous équipés de bonnets, de lunettes de nages et traînant chacun son flotteur orange fluo permettant de bien les repérer dans le clapot et les vagues du port, ils ont été 1 200 heureux élus à pouvoir cette année rallier à la nage, Wan Chai, au pied des grands immeubles de l’île de Hong Kong à Tsim Sha Tsui, sur la rive d’en face, une traversée d’environ un kilomètre que l’on fait normalement dans l’un des ferrys vert et blanc, en forme de calisson.

Les nageurs s’étaient préalablement qualifiés avec un test de 1 500 mètres. La dernière édition, en 2018, avait compté près de 4 000 participants mais cette année en raison du Covid-19, les autorités n’en ont admis qu’un tiers.

En fait, le risque de tomber malade suite à une infection attrapée en nageant dans les eaux polluées du port est incomparablement plus élevé que d’attraper le Covid-19 puisque Hong Kong n’a quasiment plus aucun cas de Covid-19 depuis plus de six mois.

L’épreuve, qui existait déjà à la fin du XIXe siècle, a d’ailleurs été longtemps été interrompue pour raisons sanitaires. « Malgré le risque d’avaler des déchets flottants, de tomber sur une nappe d’huile lâchée et celui d’attraper une otite, je suis très impatiente de me jeter à l’eau », affirmait ce matin une nageuse dans le South China Morning Post, le grand journal anglophone de Hong Kong.

