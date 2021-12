Inde: à 104 ans, elle apprend à lire et écrire, son rêve d'enfant

Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre. C’est ce qu’a prouvé une femme indienne de 104 ans, qui vient d’apprendre à lire et écrire. Elle vient ainsi de passer son test d’alphabétisme. Un rêve qu’elle entretenait depuis sa plus jeune enfance.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Kuttiyamma a de longs cheveux blancs et le dos courbé quand elle marche. Mais à 104 ans, elle déchiffre ses cahiers avec une avidité d’enfant. Il y a quelques semaines, cette femme de basse caste de l’État du Kérala, au sud de l'iIde, a obtenu son diplôme gouvernemental d’alphabétisation, après plus d’un an à apprendre, comme elle le raconte à la BBC.

« J’ai toujours voulu apprendre, mais j’ai été mariée à 16 ans par mes parents et après, j’ai été pris par les tâches ménagères. Dernièrement, quand mes petits-enfants étudiaient, je m’asseyais avec eux et les observais. Une professeure a vu mon intérêt et m’a donc proposé d’étudier également. »

Elle dévore le journal local

Aujourd’hui, sa routine a changé. Tous les matins, Kuttiyamma dévore pendant deux heures le journal local, écrit dans la langue malayalam qu’elle sait maintenant lire. C’est donc un rêve qui se réalise pour cette femme qui a toujours voulu découvrir le monde.

Kuttiyamma a maintenant comme objectif de passer l’examen de 4e année de primaire. Elle devra pour cela étudier les mathématiques et l’anglais. Cela ne lui fait pas peur, car plus rien n’est impossible, affirme-t-elle dans un large sourire édenté.

