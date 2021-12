Afghanistan: un ancien officier du renseignement afghan traqué par les talibans témoigne

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans auraient fait disparaître au moins une cinquantaine d’anciens membres des forces afghanes. Et ceux qui leur échappent encore ont plongé dans la clandestinité, comme cet ancien agent du NDS, le principal service de renseignement afghan.

Avec nos envoyés spéciaux à Kaboul, Vincent Souriau et Boris Vichith

Il doit avoir moins de trente ans. II a les yeux clairs, il est très calme et depuis quatre mois, il n’est quasiment pas sorti de chez lui : « Ça fait dix ans que je suis agent de renseignement. Je suis allé partout dans l’est de l’Afghanistan suivre des cadres talibans qui extrayaient illégalement du minerai et des matières premières afin de financer leur mouvement. Je suis en danger parce qu’ils nous connaissent, et qu’ils sont en train de nous chercher. »

Depuis le 15 août, les talibans ont lancé une véritable traque des membres du NDS. Et lorsqu’ils les trouvent, il n’y a plus de retour en arrière : « J’avais deux collègues dont j’étais très proches, c’étaient des amis. Le lendemain de la chute de Kaboul, les talibans sont arrivés autour de chez eux en pick-up. Ils ont encerclé leur maison et ils les ont arrêtés. Une semaine plus tard, la police a appelé leurs familles pour qu’elles viennent récupérer les corps. »

Quitter l'Afghanistan à tout prix

Il y a quinze jours, Human Rights Watch dénonçait la campagne d’exécutions sommaires lancée par le nouveau régime en Afghanistan. Son seul espoir aujourd’hui : que les États-Unis ou leurs alliés le fassent sortir discrètement d’Afghanistan. « Si j’étais seul, je n’y penserais même pas, raconte le jeune homme. Mais maintenant j’ai une famille… il faut que je mette ma femme et mon fils en sécurité. »

