Référendum en Nouvelle-Calédonie: l'avenir reste désormais à construire

Des observateurs électoraux dans un bureau de vote de Nouméa le 12 décembre 2021. AP - Clotilde Richalet

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est un score sans appel censé clore des années de débat autour des relations vis-à-vis de la France. Le « non » à l'indépendance l'a donc emporté dimanche à 96% lors du troisième et dernier référendum sur la question en Nouvelle-Calédonie. Un scrutin boycotté par le camp indépendantiste et marqué par une très forte abstention. Ce lundi, les indépendantistes regroupés au sein du Comité stratégique indépendantiste de non participation on déclaré ne pas reconnaître « la légitimité et la validité de ce scrutin ».