Reportage

Afghanistan: quid de la production d'opium, quatre mois après le retour au pouvoir des talibans?

Un paysan cultive du pavot à opium, à Howz-e-Madad, dans la province de Kandahar. Getty Images/John Moore

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 15 août dernier, les talibans entraient à Kaboul et reprenaient officiellement le pouvoir. Quatre mois plus tard, un rapport sur les droits de l'homme dans le pays doit être présenté par les Nations unies. L'occasion de « comparer » le règne taliban actuel avec celui qui a eu lieu entre 1996 et 2001. Reportage à Kandahar, berceau du mouvement taliban qui pendant son premier règne avait officiellement interdit au nom de l'islam la culture du pavot dont sont dérivés l'opium et l'héroïne. Est-ce que les talibans, depuis leur retour au pouvoir, ont pris des mesures similaires pour limiter la production d'opium ?