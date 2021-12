Covid-19: en Chine, des usines contraintes de ralentir leur production

À Ningbo, Shaoxing et Hangzhou, des dizaines de milliers de personnes sont en quarantaine avec la résurgence du Covid-19. Ici, une personne se fait dépister dans la ville de Ningbo, le 7 décembre 2021.

Un deuxième cas Omicron a été détecté dans la ville de Canton, sur un malade asymptomatique rentré de l'étranger. Canton, la ville atelier du monde, est en alerte Covid-19 alors que dans la province voisine de Zhejiang, un foyer d'infection entraîne des fermetures d'usines et menace de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Au total, 217 cas confirmés ont été détectés en huit jours sur 64 millions d'habitants et c'est de nouveau le branle-bas de combat pour les équipes sanitaires du Zhejiang.

Les agents de santé en combinaison blanche de protection et en longue file indienne débarquent dans les zones de cas positifs et contacts. Et cela sans compter les files d'attente à rallonge du côté des habitants patientant devant les bus pour être transférés dans des lieux d'isolement.

À Ningbo, Shaoxing et Hangzhou, des dizaines de milliers de personnes sont en quarantaine avec la résurgence du Covid-19. Les autorités ont même ordonné la fermeture de certains sites industriels. Une vingtaine d'entreprises cotées ont été contraintes de mettre le pied sur le frein et d'avertir la Bourse de Shanghai de la baisse de leur activité. Ce sont là de grands groupes, on parle de 6% du PIB chinois.

Des usines contraintes de réduire leur production

D'un côté, il y a un fabricant textile qui ferme toutes ses chaînes de montage, de l'autre, une usine de batteries qui ne peut pas signer de nouveaux contrats de peur de ne pas pouvoir livrer le client. Dans la ville portuaire de Ningbo, les usines pétrochimiques ont réduit leur production.

Un peu plus d'un mois et demi a été nécessaire pour éteindre la dernière flambée épidémique en Chine. Ces fermetures ou ralentissements des chaînes de montage risquent donc, selon les spécialistes, d'avoir un impact non pas sur les jouets de Noël fabriqués l'été dernier, mais sur les chaînes d'approvisionnement, notamment dans le secteur textile.

