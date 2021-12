Digikala, Snapp et les autres: ces sociétés iraniennes qui investissent dans le numérique

En Iran, les sanctions américaines empêchent la présence ou l'utilisation de certaines applications ou de start-up étrangères, ce qui a poussé des sociétés iraniennes à développer des applications mais aussi des start-up locales.

De notre correspondant à Téhéran,

Digikala est une société privée qui vend tous les produits possibles et imaginables. La société e-commerce ou de commerce électronique emploie aujourd'hui quelque 8 200 employés et se développe chaque jour.

La société contrôle 85% du marché de commerce électronique en Iran avec 30 millions de visiteurs de son site par mois et quelque 4 millions de produits répertoriés. Elle profite, bien sûr, de l'absence de grandes compagnies de commerce électronique comme Amazon, qui ne peuvent être présentes en Iran à cause des sanctions américaines. La compagnie vaut aujourd'hui plus de 500 millions de dollars

Le transport et le portage avec Snapp

Deux sociétés iraniennes se sont développées ces dernières années dans le domaine des transports : Snapp et Tapsi. Snapp domine largement le marché avec 2 000 employés et des dizaines chauffeurs qui concurrencent les taxis traditionnels. Elle propose aussi des transports à moto ou des services de déménagement mais également des livraisons de repas commandés dans des restaurants. Snapp affirme utiliser 300 000 chauffeurs de voiture ou de moto à travers le pays.

Deux applications locales nommées Balad et Neshan se sont spécialisées dans la navigation électronique. Sur les iPhones, il faut absolument un VPN ou un logiciel pour contourner la censure pour utiliser des applications comme Waze. La plupart des Iraniens utilisent toutefois des smartphones Android et ne peuvent pas avoir accès à des applications étrangères sans VPN.

Contourner la censure

YouTube est bloqué en Iran et la plupart des sites étrangers pour regarder des films sont censurés. Par ailleurs l'Iran n'adhère pas à la Convention sur la protection des droits d'auteurs. Deux sites iraniens, Filimo et Namava se sont donc développés. Le catalogue de Filimo propose 55 000 films et séries étrangers ou iraniens. Les films étrangers sont sous-titrés ce qui permet à de nombreux Iraniens d'avoir accès à d'autres cinématographies. Malgré la censure.

