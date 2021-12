La Malaisie adopte un budget basé sur l'ethnie des habitants sous fond de tensions

Le Parlement malaisien a voté mardi 14 décembre un budget 2022 d'une ampleur inédite. Dans ce pays multiethnique d'Asie du Sud-Est, les politiques budgétaires se font souvent en fonction de l'ethnie des citoyens et sont censées avantager l'ethnie malaise majoritaire. Ce budget conséquent en est un nouvel exemple.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

C'est vêtu de l'habit traditionnel de l'ethnie malaise que le ministre des Finances malaisien a déclaré au Parlement sa volonté de favoriser dans le budget de l'année à venir lesBumiputeras. Derrière cette expression, qui signifie « fils du sol » en malaisien, se trouvent l'ethnie malaise majoritaire du pays et les peuples autochtones du pays. Soit au total 70 % de la population, favorisés par une série de politiques débutée il y a 50 ans.

« L'émancipation des Bumiputeras continue d'être une priorité, car elle comble le fossé entre les ethnies dans le pays, assurait ainsi le ministre le 29 octobre dernier. Pour cela, un total de 11,6 milliards de ringgits (2,4 milliards d'euros) servira à mettre en œuvre diverses initiatives d'aide au développement. »

Immédiatement, ces propos mettent de l'huile sur le feu et certaines critiques ne tardent à émerger, comme ce tweet venant d'un ancien ministre désormais dans l'opposition, et qui ironise sur la situation : « C'est sympa de faire partie des Bumiputeras avec ces milliards mis de côté. On doit être le seul pays au monde où le budget est spécifique à une race. »

Minorités 2,3 fois moins nombreuses, touchant 38 fois moins d'argent

Une guerre des chiffres débute alors. Dans la presse locale, ledit ministre se justifie en arguant que 70 % des Malaisiens sont des Bumiputeras et qu'il est donc normal que ce soit eux qui touchent le plus d'aide. Cela en présentant les chiffres des revenus médians des ménages bumiputeras (5 420 ringgits, soit 1 138 euros) contre 7 391 (1 551 euros) pour les Malaisiens d'origine chinoise, et 5 981 (1 255 euros) pour les Malaisiens d'origine indienne.

Mais le Dr Lim Teck Ghee, économiste passé par la Banque mondiale, a également cité d'autres chiffres pour donner une autre analyse, notamment dans une tribune du média indépendant Malaysiakini : si les minorités ethniques d'origine chinoise ou indienne sont 2,3 fois moins nombreuses que les Bumiputeras, elles touchent également 38 fois moins d'argent dans le budget 2022, expose-t-il notamment.

Mais si le Dr Lim déplore cette répartition ethnique de l'aide d'État et plus globalement l'absence de réformes ambitieuses dans le budget 2022, majoritairement financé par l'emprunt, il a peu d'espoir que les choses changent. Notamment car des élections s'approchent en Malaisie, et car les Bumiputeras représentent également 70 % des électeurs :

Le gouvernement va tout faire pour gagner les prochaines élections. Et ce que l'on voit dans le budget, c'est aussi une carotte pour attirer l'électorat de l'ethnie malaise, les classes rurales malaises et également les fonctionnaires, très favorisés par le budget et en grande majorité malais.

Polémiques ethniques fréquentes

Mais si les critiques envers ces mesures de discriminations positives ne sont pas nouvelles en Malaisie, où elles sont régulièrement accusées de faire fuir les cerveaux comme les investisseurs étrangers, ou encore d'augmenter les inégalités au sein de la population mais aussi des Bumiputeras.

Le contexte actuel, lui, est plus inédit. Après presque deux ans de crise politique, superposée à la pandémie mondiale et à quelques mois de nouvelles élections, les polémiques autour des minorités ethniques sont de plus en plus fréquentes : un vétéran de la politique malaisienne visait ainsi cette semaine les Malaisiens d'origine chinoise, en assurant qu'il n'était pas possible d'être Malaisien si l'on mangeait encore avec des baguettes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne