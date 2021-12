Covid en Corée du Sud: le pays se referme à l’approche de la fin de l’année

En Corée du Sud, l’allégement des restrictions sanitaires n’aura pas duré et le pays se referme à l’approche de la fin de l’année.

En Corée du Sud, l’allégement des restrictions sanitaires n’aura pas duré. Seulement un mois et demi après avoir annoncé l’ouverture sans limite horaire des commerces, le pays se referme à l’approche de la fin de l’année. Les tentatives de mise en place d’un passe sanitaire et un taux de vaccination aux alentours de 80% de la population n’ont pas suffi à limiter la hausse des infections.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

L’annonce du Premier ministre ce jeudi matin offre une curieuse impression de retour à la case départ. Fermeture des bars, restaurants et cafés après 21h, 22h pour les salles de concerts ou les cafés internet. Le passe sanitaire est maintenu mais les rassemblements seront limités à quatre personnes.

Quasiment deux ans après l’apparition du premier cas en Corée du Sud, les autorités abandonnent leur tentative de « vivre avec le virus » pour revenir au modèle des restrictions strictes.

La plus grande vague d’infection depuis le début de la pandémie

Si le nombre d’infections quotidiennes flirte avec les 8 000 ces derniers jours, c’est surtout la hausse des hospitalisations et des cas graves qui aurait convaincu le gouvernement de changer son fusil d’épaule sous la pression de la communauté médicale. La courbe des décès augmente en flèche malgré l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde et les lits de réanimation viennent eux aussi à manquer.

Depuis deux mois, la campagne de rappel vaccinal a débuté, mais son rythme n’est pour l’instant pas suffisant pour stopper ce qui est de loin la plus grande vague d’infection que connaît la Corée du Sud depuis le début de la pandémie.

