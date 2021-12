Afghanistan: le service de nutrition infantile d'un hôpital de Kandahar en surchauffe

Quatre mois après la chute de Kaboul, l’Afghanistan traverse selon l’ONU l’une des plus graves crises alimentaires au monde. Privées de l’aide internationale, qui représentait 80% du budget afghan, les familles sont au bord de la famine et le système de santé sur le point de craquer. Reportage dans le service de nutrition infantile de l’hôpital Mirwais à Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan.

Avec nos envoyés spéciaux à Kandahar, Vincent Souriau et Boris Vichith

Ce petit bonhomme a cinq ans et demi. Il a été admis il a quelques jours, si faible qu’il ne pouvait plus avaler quoi que ce soit. C’est l’un des 18 enfants de cette femme qui n’arrive plus à le nourrir. « Quand les combats ont commencé, on a tout quitté d’un coup, raconte-t-elle. Mon mari travaillait à la ferme, on a perdu tous nos revenus, on est juste partis avec nos vêtements. C’est à cause de la crise qu’il est si maigre. Même pour venir ici à l’hôpital, j’ai dû emprunter de l’argent. »

Plus 200% de fréquentation

Depuis le changement de régime, les chiffes ont explosé. La fréquentation du service de nutrition a augmenté de 200%, selon le docteur Mohammad Atiq Baryalai qui supervise les admissions : « La plupart des parents n’ont plus les moyens d’acheter du lait artificiel, à cause de la dégradation économique qui touche l’Afghanistan. Avant le changement de régime, à cette époque de l’année, c’était quasiment vide ici. Aujourd’hui on a 70 patients, alors qu’il y a quelques années en cette saison, on devait en accueillir seulement 20 ou 25. »

Pour l’instant, grâce aux fonds du Comité international de la Croix-Rouge, il parvient à maintenir les stocks de médicaments. « Mais je ne sais pas, dit-il, où nous serons dans quelques semaines. »

