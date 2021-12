Super-typhon aux Philippines: les secours sur le pied de guerre

Le super-typhon Rai s'est abattu sur plusieurs îles de l'est des Philippines jeudi. Au moins une personne est morte. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui pour se mettre à l'abri, des maisons ont été englouties par les inondations. Le typhon devrait traverser l'archipel d'est en ouest. Sur place, la Croix Rouge philippine s'inquiète du sort de milliers de personnes auxquelles l'organisation tente de venir en aide.

Il s’agit du plus puissant cyclone à avoir frappé les Philippines cette année, selon l’agence météorologique philippines. Alors que le vent souffle à près de 200 kilomètres heure, la Croix Rouge s'active pour mobiliser ses 162 centres d'évacuation.

Richard Gordon, le président de l'organisation aux Philippines, se démène pour aider les personnes sinistrées : « On donne des masques chirurgicaux à ceux qui n'en n'ont pas parce que le Covid menace toujours. On distribue des plats chauds. Ça ne sera jamais assez mais on devrait s'en sortir le temps du passage du typhon. Beaucoup de gens vivent déjà dans la pauvreté et ils risquent encore de s'appauvrir. Si leurs maisons sont totalement détruites, il va falloir leur trouver de quoi les loger et on aura sûrement besoin de l'aide internationale pour reconstruire. »

Le réchauffement climatique en cause

Beaucoup de Philippins risquent aussi de perdre leur travail. Pêcheurs, agriculteurs, ont perdu leur moyen de subsistance. Car sur les côtes frappées par le typhon, les bateaux et les cultures n'ont pas résisté à son passage.

Mais ces événements climatiques violents risquent de se multiplier, craint Richard Gordon. « Le réchauffement climatique c'est la cause numéro un de ces typhons, dit-il. Ils sont de plus en plus violents, les arbres sont déracinés et ça provoque derrière des inondations... »

Le super-typhon devrait rester sur les Philippines jusqu'à dimanche avant de se rapprocher des côtes vietnamiennes.

[THREAD] Damages in Cebu City brought by typhoon #OdettePH (Rai), sent by our @philredcross Cebu Chapter volunteers and staff.



Our teams are currently on the ground to provide immediate assistance. pic.twitter.com/vHBPabbQW3 — Richard J. Gordon (@DickGordonDG) December 17, 2021

