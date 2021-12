Afghanistan: réunion extraordinaire de l'OCI à Islamabad pour une réponse humanitaire d'urgence

Le ministre des Affaires étrangères pakistanais Shah Mahmood Qureshi accueillant le ministre des Affaires étrangères taliban Amir Khan Muttaqi, avant la réunion de l'OCI et des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, le samedi 18 décembre 2021. © Ministry of Foreign Affairs of Pakistan/AFP

La crise humanitaire en Afghanistan est au cœur de la 17e session extraordinaire de I’OCI, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique. Il se réunit en urgence ce dimanche, à Islamabad au Pakistan. L'objectif est de convaincre les États membres et non membres à mobiliser un soutien international pour organiser et mettre en œuvre un plan d’aide humanitaire d’urgence destiné à soutenir le peuple afghan.