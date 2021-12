Inde: deux hommes battus à mort pour avoir profané un sanctuaire sikh

Le Temple d'Or à Amritsar est l'un des endroits le plus sacrés de la religion sikh.

En Inde, un homme a été battu à mort, ce samedi 18 décembre, après s'être rendu coupable de sacrilège au sein du Temple d’Or, le sanctuaire le plus sacré des adeptes du sikhisme. Un deuxième homme a subi le même sort dimanche en s'en prenant à un autre temple sikh. Une enquête a été ordonnée.

Avec notre correspondant à Bengalore, Côme Bastin

Sur les caméras de surveillance on peut voir un homme se précipiter à l'intérieur d’une des salles du Temple d’Or, construit sur le lac de la ville d'Amritsar. Il s’empare alors d’une épée posée non loin du livre saint des adeptes du sikhisme. Rapidement maîtrisé, il sera ensuite lynché par les fidèles en colère et mourra avant l’arrivée de la police.

CCTV footage of alleged sacrliege incident at Darbar Sahib (Golden Temple) today.@iepunjab @IndianExpress pic.twitter.com/klqRkedF1w — Kamaldeep Singh ਬਰਾੜ (@kamalsinghbrar) December 18, 2021

L’homme âgé d’une vingtaine d'années n’a pas encore été identifié. Une enquête sur ses motivations et les circonstances de sa mort a été ordonnée par le ministre en chef de l’État du Pendjab. La sécurité autour du temple religieux a été renforcée.

Peur des attentats

D’autant que trois jours plus tôt, un homme s’était déjà introduit dans ce temple vénéré par les sikhs du monde entier. Et ce dimanche, un autre a été battu à mort après avoir déchiré un drapeau sikh sur un temple, selon les habitants de la petite ville de Kapurthala, toujours dans le Pendjab.

Plusieurs leaders religieux ont appelé au calme mais aussi à la sévérité envers les instigateurs de ces attaques. Car leur fréquence laisse planer la peur d'attentats coordonnés contre cette communauté religieuse.

