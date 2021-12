Après le typhon Rai, les Philippines appellent à l'aide

Les garde-côtes déchargent de l'aide humanitaire pour les victimes du typhon Rai, à Bacolod, aux Philippines, le 21 décembre 2022. REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, a fait au moins 375 morts entre jeudi et dimanche, ravageant des régions entières. Quelque 400 000 personnes ont dû trouver refuge dans les centres d'évacuation ou chez des proches. Sur place, on s'inquiète du sort des habitants sans nourriture et sans eau potable, notamment sur l'île de Bohol.