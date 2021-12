Birmanie: la junte arrête des centaines de négociants sur le marché de jade de Mandalay

Les forces de sécurité birmanes ont arrêté, lundi 20 décembre, plusieurs centaines de négociants de jade à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays. Le coup de filet orchestré par les généraux visait les boutiques concurrentes d’un marché très lucratif qui rapporte à la junte des milliards de dollars.

Environ 300 personnes ont été interpellées lundi lors d’une intervention des forces de sécurité dans le plus important marché de jade au monde, situé dans le sud de Mandalay.

Selon des témoins, la police et les militaires ont arrêté des centaines de négociants, dont plusieurs courtiers chinois. Aucune arrestation n’a eu lieu en revanche sur le vaste marché géré par le gouvernement.

La junte resserre son étau sur une industrie très lucrative

Le jade constitue depuis longtemps un véritable outil de développement du pays. Il représente près de la moitié du PIB birman. Le commerce de cette pierre précieuse, tant convoitée, surtout par les Chinois, draine plus de 27 milliards d’euros par an. C’est aussi l’un des commerces les plus opaques au monde. Il renfloue les caisses de la junte à travers des sociétés écrans.

La lutte pour le contrôle de ce marché fructueux suscite depuis des années un conflit sanglant entre les groupes rebelles et l’armée. Mais depuis le 1er février, la junte resserre son étau sur les réseaux de contrebande afin de garder un maximum de contrôle sur cette industrie très lucrative.

