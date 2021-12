Covid-19 au Japon: le retard de la dose de rappel contrarie les Tokyoïtes

Le variant Omicron se propage de jour en jour, y compris au Japon. Sauf que dans l'archipel, la campagne de vaccination pour la troisième dose n'a pas encore commencé. D'où l'inquiétude et le mécontentement de la population.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Dans la lutte contre le Covid-19, la campagne de vaccination pour la dose de rappel ne débutera sans doute pas avant le mois de mars pour le grand public au Japon, étant donné la lenteur de la prise de décision dans ce pays et des problèmes d'approvisionnement. Une situation qui agace et effraie certains Tokyoïtes.

« Omicron se propage à une vitesse effrayante dans le monde entier et, le Japon, lui, comme à son habitude, lambine avec la vaccination. Ce n'est vraiment pas rassurant », lâche une femme. « Il faut accélérer la cadence là, ce n'est plus possible. Les gens ont peur. Moi, en tout cas, ce nouveau variant m'inquiète beaucoup », ajoute une autre.

« La lenteur du gouvernement va gâcher mon réveillon. J'ai dû renoncer à le passer avec mes grands-parents pour ne pas risquer de mettre leur santé en danger. Vivement donc cette troisième dose, qu'on puisse se revoir », lâche un homme.

« Ils vont se tromper et inoculer du Moderna au lieu du Pfizer, ou inversement »

Et ces passants ne sont même pas sûrs que cette campagne se passe bien, quand elle aura enfin commencé. « Le système de réservation va de nouveau planter. Et puis, ils vont se tromper et inoculer du Moderna au lieu du Pfizer, ou inversement. Bref, comme la dernière fois, ce sera la pagaille », peste un Tokyoïte.

« On recevra la troisième dose huit mois après la deuxième. Dans les autres pays, c'est cinq ou six mois... Il ne faut pas chercher à comprendre », rigole un autre.

Les épidémiologistes, eux, ne rient pas. Ils rappellent que le taux d'anticorps et les défenses immunitaires diminuent plus rapidement chez les seniors. Or, 29% des Japonais sont âgés de 65 ans ou plus.

