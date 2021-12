Chine: un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé redécouvert après des années d'oubli

Cette illustration non datée, reproduite avec l’aimable autorisation de Lida Xing et de l’Université de Birmingham, est une réplique basée sur le nouveau spécimen « Baby Yingliang » découvert à Ganzhou, dans le sud de la Chine.

Une équipe de scientifiques sino-anglo-canadienne a annoncé, mardi 21 décembre, la redécouverte d'un embryon de dinosaure dans un très bel état de conservation. Il était prêt à sortir de son œuf, il y a plus de 66 millions d’années, dans le sud-est de la Chine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Baby Yingliang » – c’est comme ça que les scientifiques l’ont surnommé – faisait 27 cm. Il avait 17 jours. Trois jours de plus et il cassait sa coquille. Il aurait grandi jusqu'à faire deux ou trois mètres de long s'il avait atteint l'âge adulte, et se serait nourri de plantes.

C’est un magnifique fossile, les paléontologues en sont complètement gagas. Mais ce qui est important, c’est la qualité de sa conservation. Bébé dinosaure n’est jamais sorti de son œuf. Il a été enseveli par un torrent de boue qui l’a protégé des charognards.

Un fossile oublié pendant des années

Le spécimen faisait partie d’un groupe d’œufs fossiles découvert en l'an 2000 à Ganzhou, dans la province orientale du Jiangxi, au sud-est de la Chine, oublié sur un coin d’étagère avant d’être réétudié aujourd’hui.

Il fait partie de la famille des oviraptorosaures, des « lézards voleurs d’œufs » qui vivaient il y a entre 66 et 72 millions d’années, au Crétacé supérieur, en Asie et en Amérique du Nord. On savait qu’il s’agissait de dinosaures à plumes. La position repliée de cet embryon exceptionnel, typique des oisillons, confirme que les oiseaux descendent bien des dinosaures.

