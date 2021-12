Face à Omicron, la Thaïlande rétablit une quarantaine pour tous les voyageurs

Par peur de l’épidémie du variant Omicron qui fait rage en Europe, la Thaïlande, qui avait rouvert progressivement ses portes aux touristes ces derniers mois, réimpose une quarantaine d’au moins sept jours à tous les visiteurs.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Le Premier ministre vient de l’annoncer : tous les visiteurs en Thaïlande, même vaccinés, devront se soumettre à une quarantaine entre sept et dix jours, et à deux tests PCR avant de pouvoir circuler librement dans le pays. C’est un coup dur pour l’industrie touristique qui avait vu ses chiffres s’améliorer progressivement ces dernières semaines et attendait des centaines de milliers de touristes pour le mois de janvier.

Coup de grâce pour le tourisme

Les chiffres inquiétant de l’épidémie du variant Omicron en Europe, la fragilité du système de santé local ont poussé les officiels du ministère de la Santé à tirer la sonnette d’alarme il y a quelques jours. La Thaïlande sort à peine de l’épidémie de variant Delta qui avait fait des ravages au mois de juillet dernier et était récemment parvenue à tenir l’épidémie sous contrôle avec moins de 3 000 cas par jours et un faible taux de mortalité.

Beaucoup de touristes ont déjà décidé d’annuler leurs vacances, les certains opérateurs parlent d’un « coup de grâce » à une industrie touristique déjà moribonde, le gouvernement se dit prêt à reconsidérer les effets de la quarantaine courant le mois de janvier.

