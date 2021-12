L'Asie du Sud-Est, une région de typhons et d'inondations où l'on sait rarement bien nager

Si l’Asie du Sud-Est est malheureusement une des régions les plus susceptibles de voir ses territoires inondées suite à diverses catastrophes naturelles, c’est aussi une des régions où la probabilité de mourir noyé est la plus élevée.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Shabana se considère comme chanceuse. Cette habitante de Shah Alam, une des banlieues de la capitale malaisienne Kuala Lumpur les plus touchées par les inondations historiques de ces derniers jours, a vu sa maison épargnée par les pluies. Mais cette montée des eaux l’a rendue songeuse.

« J’ai discuté avec mon mari, rapporte-t-elle. On ne sait tous les deux pas nager. Donc, on se dit qu’il faut vraiment qu’on inscrive notre fils à des cours de natation. C’est important que, lui, sache nager, pour sa sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout pendant la saison des pluies », explique-t-elle.

Si cette mère de famille estime qu’elle n’a, elle, ni vraiment l’âge ni le temps d’apprendre, elle demeure pourtant catégorique quand il est question de la jeunesse : « Tous nos enfants devraient pouvoir se débrouiller dans l’eau, c’est vital pour leur futur. »

Des manques à plusieurs niveaux

Mais ce n’est pas pour l’instant une obligation dans le cursus malaisien. Et si la région autour de Kuala Lumpur actuellement inondée est une des plus riches d’Asie du Sud-Est, savoir nager n’y est pas la norme. Le docteur Noor Hamzani Binti Farizan l’a montré à travers une étude de 2020 portant sur le quartier Hulu Langat, un des plus touchés aujourd’hui : 61% des adultes interrogés ne savent pas nager, et 98% n’ont jamais reçu de savoir basique de sécurité dans l’eau.

À l’aune des derniers jours, l’universitaire déplore plus que jamais cette réalité. « Dans des situations d’inondation comme nous le vivons actuellement, observe-t-elle, il n’y a pas que le fait de savoir nager qui peut être précieux. C’est aussi savoir analyser la situation pour rester le plus calme possible, savoir quand il est vital de bouger ou, au contraire, de rester là où l’on est. Cette expertise est capitale. Pourtant, elle n’est pas assez considérée comme une question de sécurité par les habitants, et cette ignorance est sans doute due au manque d’éducation ou de programmes sur ces questions. »

Du côté des agences des Nations unies, l’Asie du Sud-Est apparaît ainsi comme une des régions particulièrement vulnérables à deux fléaux qui paraissent s’alimenter. C’est là, note la Banque mondiale, que l’on trouve le plus grand nombre de personnes exposées aux inondations. Du côté de l’Organisation mondiale de la santé, l’Asie du Sud-Est apparaît également en tête d’un bien funeste podium : le classement des taux de mortalité par noyade.

« Notre peur de l'eau provient de notre manque d'expérience de l'eau »

S’il est certes difficile d’évaluer pour l’instant les circonstances précises de décès des presque 400 Philippins morts à cause du typhon Rai et des 27 noyés sous les eaux en Malaisie, le docteur Gideo Lasco évoque le danger qu’il y a à ne pas savoir nager lors de ce genre de catastrophes climatiques dans une tribune intitulée « Les Philippins devraient savoir nager ».

Et après avoir noté la tragique ironie de cette ignorance dans un pays archipel de 7 000 îles, il développe : « Il semble que nous ayons perdu notre conscience maritime : beaucoup ont même désormais peur de l’eau. Une peur sans doute en partie ancrée dans l’idée que l’eau provoque des désastres et des maladies. C’est ainsi un cercle vicieux : notre peur de l’eau provient de notre manque d’expérience de l’eau. »

Du côté malaisien, moins d’une semaine après le début des pluies torrentielles, c’est pour l’instant surtout le manque de préparation et de réactivité des autorités qui est pointé du doigt, alors que des habitants restent toujours affamés et coincés sur leur toit ou leur balcon. Et sur les réseaux sociaux, se multiplient ces images de citoyens allant sauver eux-mêmes des habitants coincés avec des kayaks achetés en urgence ou de simples bouées.

