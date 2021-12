Corée du Sud: une série accusée de «révisionnisme historique» fait polémique

À Séoul, une série sud-coréenne de la plateforme de streaming Disney+ est accusée de révisionnisme historique. Intitulé Snowdrop, le drama se déroule en 1987 lors des grandes manifestations pro-démocratie contre la dictature militaire. La série met en scène une histoire d’amour entre une jeune étudiante interprétée par une star du groupe de K-Pop Black Pinket un espion nord-coréen.

De notre correspondant à Séoul

La série Snowdrop fait polémique car elle se déroule à un moment très sensible de l’histoire de la Corée du Sud : durant les mouvements pro-démocratie des années 1980 et plus précisément lors des manifestations de juin 1987.

Celles-ci s’opposent à la dictature militaire de Chun Doo-hwan, responsable, entre autres, de la répression terrible qui a eu lieu à Gwangju en 1980. Les historiens estiment qu’entre 600 et 2 300 opposants au régime ont alors perdu la vie.

Lors des manifestations étudiantes des années 1980, de nombreuses figures du mouvement d’opposition étaient traquées et torturées sous prétexte de lutter contre les influences nord-coréennes. Park Jong-chol, un de ces leaders étudiants, a notamment succombé à la torture par l’eau des services secrets sud-coréens, tout comme Lee Han-yeol, décédé lors de la répression violente d’une manifestation en juin 1987.

Insulte faite à l'histoire

Ce qui est reproché à Snowdrop est d’avoir mis en scène des agents secrets nord-coréens. Car même si ces derniers apparaissent de façon très négative, le fait qu’ils soient présentés comme derrière les mouvements pro-démocratie est une insulte faite à l’histoire pour de nombreux sud-coréens.

Cette trame reprend la rhétorique mensongère de la dictature militaire, et pour certains internautes, cela viendrait à justifier ses agissements meurtriers.

Dès la sortie du synopsis, en mars dernier, des pétitions ont commencé à fleurir en ligne rassemblant des centaines de milliers de signatures. La présidence de la République sud-coréenne a même été contrainte d'assurer qu’elle autorisait le tournage à se poursuivre, mais un sponsor a quitté le navire face à l’ampleur de la polémique.

Pétition signée par 330 000 personnes

Depuis que le premier épisode est sorti à la télévision sud-coréenne le 18 décembre, les critiques s’intensifient. À tel point qu’une nouvelle pétition qui demande l’arrêt de la diffusion du drama rassemble aujourd’hui près de 330 000 personnes.

Les créateurs et les acteurs de la série se défendent en demandant au public d’attendre de voir la suite, car l’intégralité de Snowdrop est loin d’avoir été diffusée. La chaîne assure que les malentendus seront éclaircis dans la suite de la série, et le réalisateur rappelle tout simplement qu’il s’agit d’une œuvre de fiction.

Mais pour Jisoo, la star du groupe de K-pop mondialement connu Black Pink, qui interprète l’étudiante sud-coréenne, la situation a empiré.

Un musée « mal à l'aise »

Certains des fans du groupe auraient échangé sur un forum sur la possibilité de mener une action commune afin de se plaindre auprès du musée à la mémoire de Lee Han-yeol, un étudiant décédé à 22 ans lors des manifestations pro démocratie de juin 1987.

Le musée avait affirmé se sentir mal à l'aise face à la réécriture historique opérée par la série. Ce mercredi 22 décembre, une communauté en ligne de fans de Black Pink a dû s’excuser et assurer ne pas être derrière ce projet d'action, le qualifiant d'acte isolé.

Pour l’instant, seuls deux épisodes sur les seize de la première saison ont été diffusés, et pour savoir si la suite de Snowdrop saura calmer les esprits, rendez-vous le 25 décembre, jour de Noël et date de la diffusion du prochain épisode.

