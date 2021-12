Le Japon renforce encore une fois son budget militaire

Dans un contexte croissant de tensions régionales, le gouvernement nippon a dévoilé ce vendredi 24 décembre une enveloppe encore plus importante que l'an dernier pour ses forces armées. Son budget annuel pour l'exercice 2022-2023 atteindrait l'équivalent de 42 milliards d'euros d'euros, soit 5% du budget total. Du jamais-vu mais une tendance croissante au pays du soleil levant.

Le budget 2022-2023 affiche un montant record, l'équivalent de 830 milliards d'euros. L'enveloppe dédiée à la défense du pays grossit elle aussi : 41,7 milliards d'euros soit 5% du budget total.

C'est plus que le précédent exercice et celui d'avant encore. Voilà en fait une décennie que le budget de défense du Japon augmente.

À la mesure de la menace croissante qui l'entoure, se justifie l'exécutif nippon. Les tensions avec la Chine et les risques posés par la Corée du Nord ne font que s'accroître, engendrant une situation sécuritaire régionale « de plus en plus grave » et se détériorant « à une vitesse inédite » a expliqué le ministère japonais de la Défense.

Outre une rallonge pour l'exercice actuelle, l'armée pourra compter sur une enveloppe de 127,8 milliards de yens, soit près d'un milliard d'euros pour l'achat de 12 avions de chasse américain F-35.

Le ministère de la Défense annonce aussi vouloir accroître les capacités défensives du pays dans l'espace et en termes de cybersécurité.

Des dépenses d'investissements nécessaires mais qui vont creuser une dette déjà notoirement abyssale. Elle dépasse les 250% du PIB japonais.

