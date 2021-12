Pour sauver le Noël des Français bloqués en Chine, des applis proposent chapon et fromages

En Chine, cette année encore de nombreux Français en Chine passeront le réveillon loin de la table familiale. Difficile de rentrer en France compte tenu des conditions sanitaires imposées aux frontières chinoises. Résultat : une floraison d’applis proposent chapon, huîtres et fromages comme à la maison.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Pour ces fêtes de Noël, vu que beaucoup de gens sont bloqués en Chine ne peuvent pas rentrer à cause du Covid, nous nous sommes dit que l’on pourrait proposer une solution : le restaurant à la maison. »

Noël à la maison, il y a tout pour faire un vrai réveillon à la française sur le groupe WeChat du Bistro 108, restaurant français à Pékin, dont Clément est le patron : « Le foie gras, le saumon fumé, les chapons également, les poulets rôtis... Évidemment les huîtres, beaucoup d’huîtres cette année en commande. » Des pr

oduits frais, français, donc à forte empreinte carbone, venus par avion, mais c’est Noël, on veut se faire plaisir et les applis de vente en ligne se multiplient.

Française basée à Pékin, Frédérique est dans le groupe Fromage Beijing : « Les conditions aujourd’hui pour quitter la Chine, revenir, sont devenues très strictes. Même si on aime beaucoup la gastronomie chinoise, la France peut nous manquer. Alors ce soir, on a décidé de faire une raclette avec plein d’amis. On est passés justement par un mini programme pour acheter du fromage de Savoie et également toutes les charcuteries qui accompagnent une bonne raclette. »

Une garantie de qualité, une facilité de paiement et des achats en ligne sur l’internet chinois, une certaine convivialité aussi : « En France, les valeurs de Noël restent des valeurs familiales où on passe la journée à cuisiner ensemble, à dénerver le foie gras ou l’apéro commence un peu tôt. »

« Shèng dàn kuài lè », Joyeux Noël à tous depuis la Chine !

